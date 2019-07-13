Обидевшийся на мем "самый красивый депутат" заявил, что ему хватит извинений

Накануне отношение народного избранника к ситуации раскритиковал глава СПЧ Михаил Федотов.

Депутат Кировской городской думы Павел Валенчук, который обратился к правоохранителям из-за мема с его фотографией, не намерен забирать заявление из полиции.

— Отстаиваю свою позицию! — заявил народный избранник в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Валенчук отметил, что ему будет достаточно публичных извинений авторов мема.

— Я не добиваюсь унижения личности, не хочу, чтобы люди продолжали это вновь и вновь без обоснований негативить, — уточнил депутат.

Как ранее писал Лайф, "самый красивый депутат России" Павел Валенчук написал заявление из-за мема со своей фотографией в соцсетях. В посте высмеивалась внешность народного избранника. Валенчук считает, что произошедшее следует квалифицировать по статье об оскорблении чести и достоинства.

Накануне отношение Валенчука к ситуации раскритиковал глава СПЧ Михаил Федотов. Он напомнил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций".