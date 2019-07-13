Хоккеист "Авангарда" открестился от романа с Бузовой

Нападающий омского "Авангарда" Денис Зернов опроверг слухи об отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, которая пришла на один из матчей КХЛ в сезоне 2018/19 в свитере с его фамилией и номером. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

— Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось всё, — сказал нападающий.

При этом хоккеист отметил, что не имеет ни малейшего представления, где телеведущая взяла форму с его фамилией. Зернов также добавил, что не знал, что Бузова якобы писала представителям "Авангарда" и спрашивала о самочувствии хоккеиста после того, как в прошлом сезоне он получил травму.

Напомним, в январе этого года телеведущая заявила, что хочет попробовать себя в амплуа талисмана омского "Авангарда". Впоследствии Бузова регулярно получала приглашения на игры и посещала матчи клуба в Балашихе в сезоне 2018/19. Фотографиями и видео с игр певица делилась со своими подписчиками в социальных сетях.