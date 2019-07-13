Тайсон заявил, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова

Американец уверен, что люди готовы десять раз заплатить за то, что ирландец проиграет россиянину.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор никогда не сможет победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение высказал бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон, его слова приводит портал Lowkick MMA.

По его словам, люди хотят увидеть ещё раз бой Конора против Хабиба и, несмотря на то что россиянин победит ирландца, они готовы заплатить деньги, чтобы стать зрителями поединка.

— Люди десять раз заплатят за то, чтобы увидеть, как Конор десять раз проиграет Хабибу. Это маркетинг. Конор — гений, этого у него не отнять, — сказал Тайсон.

Напомним, что после истечения срока дисквалификации Нурмагомедов намерен выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Его соперником должен стать американец Дастин Пуарье.