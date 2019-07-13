Пушков назвал вопиющим случаем обстрел здания украинского телеканала

Произошедшее квалифицировали как теракт, в Киеве объявлен план "Сирена", правоохранители ищут подозреваемых.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "вопиющим случаем" обстрел из гранатомёта здания телеканала "112 Украина" в Киеве.

— Атака на "Канал 112" — случай вопиющий, — написал член Совфеда в "Твиттере".

На «Глобальной» конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 - случай вопиющий. Но реакции Ханта или Фриланд не будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июля 2019 г.

Он выразил уверенность, что главы МИД Великобритании и Канады — Джереми Хант и Христя Фриланд — не будут комментировать случившееся.

— На "Глобальной" конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк, — отметил Пушков.

Как ранее сообщал Лайф, в ночь на 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомёта здание телеканала "112 Украина" в Киеве. В украинской столице введён план "Сирена". Лайф публиковал кадры момента обстрела.