"Считаете, что я идиот?" Зеленский захотел уволить очередного чиновника

Официальные бумаги говорили о том, что главы таможен не уволены, а находятся в отпусках.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении. Об этом сообщает УНИАН.

Причиной этого требования является то, что Власов не исполнил поручения президента. Объяснения чиновника не пришлись Зеленскому по вкусу.

— Вы считаете, что я идиот? — возмутился Зеленский.

Власов обещал уволить руководителей таможенных служб Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей, как того просил Зеленский, и даже написал об этом на странице в "Фейсбуке". Однако официальные документы свидетельствовали, что чиновники не уволены, а находятся в отпусках.