Вскоре артист отправится в Сочи для реабилитации, а после возобновит тур по городам России.

Певец Юрий Шатунов идёт на поправку после экстренной операции. Об этом в посте в "Инстаграме" сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

— Юра Шатунов идёт на поправку. Он пока ещё в Москве со своей семьёй, — написал Разин.

Он отметил, что в ближайшее время Шатунов вылетит в Сочи. Там он проведёт всё оставшееся лето. После периода реабилитации певец, по словам продюсера, продолжит тур по городам России.

Напомним, в начале июля Юрий Шатунов из-за воспаления гайморовой пазухи перенёс экстренную операцию в одной из клиник Москвы. Перед госпитализацией артист провёл четыре концерта на обезболивающих и антибиотиках.