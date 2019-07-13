Правительство Севастополя ушло в отставку

Правительство Севастополя отправлено в отставку. При этом оно продолжит работать до формирования нового состава. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина региона.

— Постановляю объявить об отставке Правительства Севастополя с 12 июля, — говорится в тексте документа.

Соответствующее решение было принято после того, как 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова.

Врио губернатора был назначен Михаил Развожаев, который является выпускником так называемой школы губернаторов. Он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва.