Ярош одобрил обстрел здания телеканала "112 Украина"

Украинский парламентарий также пригрозил расправой всем журналистам "вражеских" телеканалов и посоветовал им увольняться.

Бывший лидер радикальной украинской организации "Правый сектор"*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомёта здания телеканала "112 Украина". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Он назвал телеканал врагом, а тех, кто обстрелял его здание, — "неизвестными патриотами". Ярош также пригрозил расправой всем журналистам "вражеских" телеканалов и посоветовал им увольняться.

И это далеко не первое радикальное заявление Дмитрия Яроша за сегодняшний день. Ранее он призвал захватывать итальянцев, которые находятся на территории Украины, комментируя сообщения о том, что суд в Италии приговорил бойца Нацгвардии к 24 годам колонии.

Напомним, что здание телеканала "112 Украина" обстреляли из гранатомёта. Случившееся квалифицировали как теракт, возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают правоохранители. Момент обстрела попал на видео.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.