"Протон-М" с космической обсерваторией стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Старт состоялся с площадки № 81.
#SpektrRG: LIFTOFF! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.
The Proton-M launch vehicle together with the #SpektrRG astrophysics space observatory lifted off from the #Baikonur cosmodrome at 12:30 UTC.
Broadcast → https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/vUEWjG2Q30
Первоначально запуск планировалось осуществить 21 июня, однако в день старта его перенесли на 12 июля.
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