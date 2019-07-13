"Протон-М" с космической обсерваторией стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Старт состоялся с площадки № 81.

Первоначально запуск планировалось осуществить 21 июня, однако в день старта его перенесли на 12 июля.