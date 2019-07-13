В Туве нашли тело пропавшей пассажирки УАЗа, утонувшего в реке

Причиной страшной трагедии стала поломка двигателя автомобиля, который вышел из строя в воде.

Спасатели обнаружили тело Сайзаны С., которая пропала после ДТП с УАЗом в реке в Туве. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, тело женщины было найдено на берегу реки в нескольких километрах от села Шуй.

Напомним, 12 июля в Туве при попытке пересечь реку вброд опрокинулся УАЗ. В результате десять человек, в том числе семь детей, погибло. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись. Причиной страшного ДТП стала поломка двигателя.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, в автомобиле находилось 14 человек. Они ехали на свадьбу и везли с собой четырёх живых баранов. Перед въездом в реку двух человек высадили из машины. Впоследствии ещё двоим удалось спастись. В Туве объявлен траур, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.