На Украине двое детей открыли дедушкин сейф и погибли от взрыва

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Двое детей погибли в Ровенской области на Украине, после того как открыли сейф дедушки. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на областное ГУ Нацполиции.

11-летняя девочка и 13-летний мальчик пришли к своему 59-летнему дедушке в гости, но его не было дома. Что именно взорвалось в сейфе, пока не установлено. Известно, что он находился в летней кухне.

В полиции также отметили, что мужчина любил собирать металлолом и даже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.