В Чувашии 88-летняя бабушка выжила после двух дней в лесу без воды и еды

Женщина отправилась в лес, чтобы заготовить берёзовые веники. Известно, что проживала она одна.

В Чувашии сотрудники полиции вместе со спасателями и местными жителями обнаружили 88-летнюю женщину, бродившую по лесу двое суток без еды и воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Об исчезновении пожилой женщины в пятницу сообщили её родственники. Выяснилось, что из дома, в котором бабушка жила одна, она ушла ещё 10 июля, чтобы заготовить берёзовые веники.

К поиску оперативно подключились полицейские, спасатели и местные жители. Ситуация осложнялась тем, что в республике уже несколько дней шли дожди. В результате сельчанка была найдена в двух километрах от дороги. На носилках её вынесли из леса, напоили чаем и передали врачам скорой помощи.

Ранее Лайф сообщал, что в Коми 72-летний дедушка выжил, проведя пять дней в лесу.