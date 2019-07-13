В Башкирии в ДТП с грузовиком погибло четыре человека

Ещё трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причины аварии выясняются.

Четыре человека погибли в Башкирии в результате столкновения грузовика Volvo с цистерной и микроавтобуса УАЗ на трассе Уфа — Оренбург. Ещё трое госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщается в паблике "Стерлитамак ДПС" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, все погибшие — дорожные рабочие. Как уточняется, грузовик протаранил микроавтобус, когда тот стоял на трассе.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии выясняются.