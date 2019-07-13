В Башкирии в ДТП с грузовиком погибло четыре человека

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Ещё трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причины аварии выясняются.

Четыре человека погибли в Башкирии в результате столкновения грузовика Volvo с цистерной и микроавтобуса УАЗ на трассе Уфа — Оренбург. Ещё трое госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщается в паблике "Стерлитамак ДПС" в соцсети "ВКонтакте".

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%D0%EE%F9%E8%ED%F1%EA%E8%E9%20%E4%F2%EF&section=search&w=wall-86851065_1263874&z=photo-86851065_457404538%2Fwall-86851065_1263874" target="_blank">dpsstr</a></p>

По предварительной информации, все погибшие — дорожные рабочие. Как уточняется, грузовик протаранил микроавтобус, когда тот стоял на трассе.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%D0%EE%F9%E8%ED%F1%EA%E8%E9%20%E4%F2%EF&section=search&w=wall-86851065_1263874&z=photo-86851065_457404537%2Fwall-86851065_1263874" target="_blank">dpsstr</a></p>

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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