Мать обвиняемого в убийстве стюардессы: Он не жестокий!

По словам Натальи, у сына мягкий характер, он мог вспылить и долго спорить, но не убить человека.

Мать обвиняемого в убийстве стюардессы отказывается верить, что сын мог совершить такое преступление. Об этом женщина рассказала Лайфу.

— Мой сын... Он не жестокий. Он мог вспылить, он мог спорить, мог не слушать, что ему говорят, но избивать, а тем более убить он не мог. Понятно, что любая мама это скажет. По характеру он ласковый был, — рассказала Наталья.

Общаясь с корреспондентом, женщина едва сдерживала слёзы. Сегодня в суд она принесла сыну сумку с вещами, чтобы ему было во что переодеться в СИЗО.

Напомним, тело стюардессы нашли на территории гостиницы "Внуково-вилладж". В убийстве заподозрили её молодого человека Никиту. 12 июля его задержали. Как выяснилось, после совершения преступления Никита два дня прятался в лесу, его нашли в нескольких минутах езды от той самой гостиницы.

Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.