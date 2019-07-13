Мать обвиняемого в убийстве стюардессы: Он не жестокий!

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По словам Натальи, у сына мягкий характер, он мог вспылить и долго спорить, но не убить человека.

Мать обвиняемого в убийстве стюардессы отказывается верить, что сын мог совершить такое преступление. Об этом женщина рассказала Лайфу.

Мой сын... Он не жестокий. Он мог вспылить, он мог спорить, мог не слушать, что ему говорят, но избивать, а тем более убить он не мог. Понятно, что любая мама это скажет. По характеру он ласковый был, — рассказала Наталья.

Общаясь с корреспондентом, женщина едва сдерживала слёзы. Сегодня в суд она принесла сыну сумку с вещами, чтобы ему было во что переодеться в СИЗО.

Напомним, тело стюардессы нашли на территории гостиницы "Внуково-вилладж". В убийстве заподозрили её молодого человека Никиту. 12 июля его задержали. Как выяснилось, после совершения преступления Никита два дня прятался в лесу, его нашли в нескольких минутах езды от той самой гостиницы.

Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.

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