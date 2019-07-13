На взвешивании девушку-бойца UFC настиг приступ, как у Меркель

Американский боец показала необходимый вес, однако при этом еле держалась на ногах.

Американский профессиональный боец смешанного стиля (ММА) Аспен Лэдд с трудом прошла процедуру взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале MMA Junkie.

Как видно на кадрах, когда 24-летняя спортсменка встала на весы, её начало сильно трясти, а после она не смогла вернуться на весы для позирования.

Некоторые эксперты предполагают, что в подобном состоянии девушка, которая участвует в соревнованиях в легчайшем весе, была из-за обезвоживания или активного сброса массы тела перед боем. Большинство поклонников Лэдд всерьёз опасается за здоровье спортсменки и считает, что она не готова к бою.

Отметим, что предстоящее мероприятие UFC Fight Night 155 состоится 13 июля в центре Golden 1 в Сакраменто, штат Калифорния, США. Главным событием шоу станет бой в женском легчайшем дивизионе между Лэдд и Жермейн де Рандами.

Ранее Лайф писал, что в подобном состоянии несколько раз видели канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Первый раз её затрясло, как от удара током, 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием.