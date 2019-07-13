На Кипре из-за угроз задержали рейс Ларнака — Петербург

В настоящее время борт, багаж, ручную кладь и путешественников досматривают специалисты.

На Кипре задержали рейс 5704 авиакомпании "Россия", который должен был в 11:25 мск вылететь в Санкт-Петербург. Как сообщили пассажиры в посте в соцсети "ВКонтакте", сначала их посадили в самолёт, однако спустя час вывели, сославшись на технические сложности в аэропорту.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, причиной задержки вылета стало сообщение с угрозой.

— Рейс задерживается по причине получения от транспортного управления Кипра информации о поступившем к ним сообщении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время борт, багаж, ручную кладь и пассажиров рейса досматривают.

Судя по табло вылетов на сайте авиакомпании "Россия", прибытие самолёта в аэропорт Пулково ожидается в 20:10 мск.

Ранее Лайф сообщал о столкновении самолёта авиакомпании "Россия" с птицей по пути из Петербурга на греческий остров Корфу.