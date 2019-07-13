Психологи узнали, у кого меньше шансов на брак и рождение детей

Тем не менее у тех родившихся раньше срока людей, кто всё же нашёл партнёра, качество брака ничуть не хуже.

Британские психологи пришли к выводу, что люди, родившиеся раньше срока или с недостаточным весом, испытывают больше проблем в романтических и сексуальных отношениях, а также реже становятся родителями. Об этом сообщает JAMA Network.

Результаты исследования показали, что вероятность вступления в романтические отношения у родившихся недоношенными оказалась на 28% ниже, чем у тех, кто родился в срок. Вероятность стать родителем ниже на 22%, а шансы найти партнёра — меньше в 2,3 раза.

Учёные объяснили это тем, что дети, родившиеся раньше срока, часто бывают замкнутыми и застенчивыми, хуже формируют социальные связи, а в подростковом возрасте меньше рискуют. Впрочем, качество брака у таких людей не отличается от тех, кто родился в срок. Таким образом, специалисты считают, что проблема состоит в социальной интеграции людей, а не в их физическом состоянии.