В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Инцидент произошёл на территории музея-заповедника "Щёлоковский хутор", где председатель регионального отделения РВИО проводил подготовку к фестивалю.

Глава нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов скончался в одной из больниц Нижнего Новгорода от ножевого ранения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Региональное управление СКР подтверждает инцидент с ножевым ранением, однако не уточняет личность жертвы. При этом, по данным следствия, нападение с ножом произошло поздно вечером 12 июля. Подозреваемый уже задержан и признался в преступлении.

Коллеги Олега Казаринова выразили глубочайшие соболезнования семье и близким мужчины.

— Он был активным, неравнодушным человеком. Старался вовлекать в деятельность отделения новых и новых участников, заражал своей любовью к военной истории самых разных людей, не взирая на социальный статус, — говорится в сообщении на сайте регионального отделения РВИО.

Прощание с Казариновым пройдёт 15 июля в 11:00 в траурном зале кардиоцентра.