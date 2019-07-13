В Самаре бродячие псы устроили вечеринку на авто, утром хозяина ждал "сюрприз"

На капоте осталось множество царапин. Кто будет компенсировать владельцу ущерб, неясно.

В Самаре свора дворовых собак изуродовала капот автомобиля марки Chevrolet, взобравшись на него и расцарапав когтями. Об этом сообщает Mash.

Вероятно, незадолго до этого на капоте сидела кошка, и псы, учуяв её запах, потеряли самообладание. На опубликованых кадрах видно, что на машине осталось множество царапин.

— Вот такой результат ночных гуляний бродячих собак. Кайф! — прокомментировал ролик его автор.

Кто будет компенсировать владельцу автомобиля ущерб от "развлечений" животных, неясно.

Ранее Лайф сообщал, что в Самаре неизвестные сковали автомобили цепью и потребовали выкуп.