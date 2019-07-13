Дарт Вейдер и Чубакка помешали Зеленскому заняться спортом в Одессе

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Фото © Facebook / Дарт Вейдер — кандидат в народные депутаты, 135-й округ, Приморский район

Замглавы "Интернет-партии Украины" предложил Зеленскому свою кандидатуру на пост министра обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог совершить пробежку по Трассе здоровья в Одессе из-за Дарта Вейдера. Об этом сообщает издание "Думская".

<p>Фото © <a href="https://dumskaya.net/news/dart-veyder-hotel-potrollit-zelenskogo-no-tot-ne-100748/" target="_blank">Думская</a></p>

Зеленский собирался заняться спортом вместе с кандидатом от своей партии "Слуга народа", но в это время появился Дарт Вейдер вместе с Чубаккой и свитой штурмовиков. Вейдер, он же заместитель главы "Интернет-партии Украины", предложил президенту свою кандидатуру на пост министра обороны, заявив, что обладает большим опытом руководителя.

<p>Фото © <a href="https://dumskaya.net/news/dart-veyder-hotel-potrollit-zelenskogo-no-tot-ne-100748/" target="_blank">Думская</a></p>

Дарт Вейдер, настоящее имя которого Виктор Шевченко, с 2014 года эксплуатирует образ персонажа фантастической саги "Звёздные войны". Тогда он подал заявку на регистрацию в качестве кандидата на пост президента Украины, но получил отказ.

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