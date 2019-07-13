Facebook заплатит $5 млрд штрафа за утечку данных пользователей

Это самый большой штраф, который когда-либо выписывала Федеральная торговая комиссия.

Социальная сеть Facebook будет оштрафована на 5 миллиардов долларов за утечку личных данных пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Данное взыскание наложила Федеральная торговая комиссия США. По мнению члена Конгресса Дэвида Сициллина, руководство компании должно задуматься об ответственности, так как эта сумма составляет часть её годового бюджета. Данная санкция является рекордной за всю историю деятельности комиссии.

Ранее Лайф сообщал, что Facebook оштрафовали на 2 млн евро за противозаконный контент.