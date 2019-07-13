В Крыму похвалили Зеленского за решение открыть мост через Днепр на КамАЗе

Накануне глава Украины заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за ремонта сооружения.

Украинский лидер Владимир Зеленский фактически начал брать пример с президента России Владимира Путина. Так депутат крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал инициативу президента Украины открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулём КамАЗа.

— Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров, — заявил Гемпель РИА "Новости".

Гемпель имеет в виду открытие российского Крымского моста в мае 2018 года, когда в рамках церемонии президент России Владимир Путин проехал по сооружению за рулём КамАЗа.

Парламентарий подчеркнул, что если украинский лидер хочет проехать по мосту на автомобиле российского производства, "то это тоже вызывает уважение".

Гемпель добавил, что в качестве гостя Владимир Зеленский может проехать по Крымскому мосту и посетить российский полуостров.