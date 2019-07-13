Человека-невидимку сыграет звезда сериала "Призраки дома на холме"

В более ранней разработке этого проекта главную роль должен был исполнить Джони Депп.

Актёр сериала "Призраки дома на холме" Оливер Джексон-Коэн сыграет человека-невидимку в одноимённом фильме компаний Universal и Blumhouse. Об этом сообщает портал Deadline.

Утверждается, что создателей фильма поразила роль Джексон-Коэна в сериале "Призраки дома на холме". При этом в более ранней разработке этого проекта главную роль должен был исполнить Джони Депп.

Производство киноленты начнётся в этом месяце в Сиднее. Упор создатели киноленты хотят сделать на "психологизм актёров" и сюжет вместо привычной для Голливуда ставки на высокий бюджет.

Премьера запланирована на 13 марта 2020 года.