В Австрии политик устроил стрельбу с балкона

Он был расстроен из-за увольнения главы МВД страны после скандала с бывшим вице-канцлером Штрахе.

Член ультраправой Австрийской партии свободы открыл стрельбу со своего балкона. Инцидент произошёл утром 12 июля в городе Бергхайм, недалеко от Зальцбурга, сообщает Österreichischer Rundfunk.

Сначала соседи пожаловались на пьяного мужчину в полицию, правоохранители приехали, успокоили его и удалились. Вскоре он открыл стрельбу, тогда полицейским пришлось вернуться — на этот раз вместе с сотрудниками тактического подразделения и вертолётом.

В общей сложности 57-летний политик, чьё имя не называется, произвёл 29 выстрелов.

По данным телерадиокомпании, мужчина был расстроен из-за увольнения главы МВД Австрии Герберта Кикля, который был вовлечён в политический скандал, разгоревшийся в мае. Он собирался пострелять по фотографиям президента страны Александра Ван дер Беллена и экс-канцлера Себастьяна Курца, однако стал палить по кустам под балконом, представив в них лица политиков.

В партии сообщили, что после случившегося немедленно исключили мужчину из своих рядов. Уточняется, что подозреваемого допросили и запретили пользоваться оружием.

Напомним, 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство, возглавляемое канцлером Курцем. Причиной стал вотум недоверия после скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии будут проходить в сентябре, канцлером Австрии впервые в истории стала женщина.

Скандал вокруг Штрахе разразился после появления видео, на котором он якобы с племянницей российского олигарха обсуждает сделку перед местными выборами. Однако затем оказалось, что "россиянкой" была нанятая специально для этой роли боснийская студентка.