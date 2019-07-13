В Египте открыли для посещения уникальную "ломаную" пирамиду

Чтобы попасть внутрь, туристам придётся преодолеть узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра.

Одна из древнейших египетских пирамид в Дахшуре — "ломаная" пирамида, как её окрестили за неправильную форму, — была впервые открыта для туристов. Об этом заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири на церемонии открытия.

— Мы впервые решили открыть для посещений "ломаную" пирамиду, — сказал он.

По окончании церемонии открытия первыми внутрь попали представители иностранных диппредставительств. Однако отважиться на спуск решились не все. Большинство дипломатов из второй группы отказалось от уникальной экскурсии, взглянув на коллег, которые уже успели посетить пирамиду.

Им пришлось преодолеть крутой подъём в узком пространстве длиной в 80 метров по деревянной лестнице буквально на четвереньках.

Главный северный вход расположен на высоте примерно двенадцати метров. Он ведёт в наклонный коридор, который спускается под землю, где располагаются две комнаты с выступами. Оттуда через шахту ведёт проход в другую маленькую камеру, из которой можно подняться на самый верх по деревянной лестнице.

Увидеть пирамиду в Дахшуре, возведение которой приписывается фараону Снофру (XXVI в. до н.э.), теперь могут и обычные туристы. Продажа билетов в уникальное сооружение уже началась.