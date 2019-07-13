Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Соснора ушёл из жизни в Мариинской больнице, куда его перевели после ухудшения состояния.

Поэт-шестидесятник Виктор Соснора скончался в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Об этом в "Фейсбуке" сообщил его ученик Василий Лурье.

— Во второй половине ночи сделали операцию, прогноз был плохой, после операции утром в реанимации прогноз также был плохой — и днём умер, — написал Лурье.

В шестилетнем возрасте Соснора пережил блокадную зиму в Ленинграде, откуда был вывезен по Дороге жизни. Проходя службу в армии на Новой Земле, он участвовал в атомных испытаниях и получил облучение. Свою первую книгу "Январский ливень" он опубликовал в 1962 году. Поэт дружил с Лилей Брик, Николаем Асеевым. Часто бывал за границей, читал лекции во Франции, Польше и США.