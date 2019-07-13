Под Краснодаром горит завод по производству сои — видео

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Спасатели тушат пожар, который вспыхнул на заводе по производству сои в посёлке городского типа Белозёрный в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Согласно информации пресс-службы краевого управления МЧС, инцидент произошёл около шести часов вечера.

<p>Фото © LIFE</p>

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что площадь возгорания в нежилом здании составляет около 400 квадратных метров. Пожару был присвоен II ранг сложности.

<p>Фото © LIFE</p>

В настоящий момент на месте инцидента работает 28 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений МЧС России и восемь автоцистерн. Возгорание пока ликвидировать не удалось. Информация о пострадавших уточняется.

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