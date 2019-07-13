Кандидатов в Мосгордуму призвали вспомнить закон о несанкционированных акциях

Чтобы избежать задержаний граждан, нужно быть корректными и не устраивать провокаций, подчеркнул адвокат.

Глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена напомнил кандидатам в депутаты Мосгордумы об ответственности за призывы к несанкционированным акциям. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ряд оппозиционных кандидатов через соцсети анонсировал встречу с избирателями в центре столицы. В московском Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что под таким предлогом кандидаты хотят провести несанкционированную акцию.

— Тут важно знать потенциальным законодателям, которые приглашают на это мероприятие, что есть статья 7 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" — об уведомлении проведения публичных мероприятий, — сказал Кучерена.

Адвокат добавил, что в случае задержаний граждан вся ответственность ляжет на плечи организаторов. Он призвал кандидатов быть максимально корректными и не устраивать провокаций.

Напомним, на выборы в Мосгордуму кандидатуры выдвинули 426 человек. Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.