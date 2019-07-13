Украинец пытался провезти четверть тонны российской воблы

Контрабанду из России перевёз местный житель одного из пограничных населённых пунктов.

Пограничники задержали украинца, который незаконно перевозил 24 коробки с вяленой рыбой и икрой. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошёл в пятницу, 12 июля, в районе населённого пункта Поповка Сумской области. Пограничный патруль задержал мужчину и повозку, в которой находилось 24 коробки, — по 10 килограммов каждая. Пограничники установили, что рыбный груз был незаконно перевезён из России на Украину.

Всю рыбу конфисковали и передали местным правоохранительным органам.

Ранее Лайф писал, что на Украине пограничники Одесского отряда обнаружили у гражданина России 452 штуки наручных часов.