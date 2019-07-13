В Бангладеш из-за ударов молний погибло 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли от ударов молний в шести районах Бангладеш, сообщает Dhaka Tribune.

Четыре человека, в том числе отец и два сына, скончались в округе Пабна — молния ударила, когда они работали в поле недалеко от местной школы. Ещё три человека умерли в округе Мименсингх. Один из них — 22-летний молодой человек: молния ударила, когда они с братом рыбачили.

В округе Чуаданга погибли три человека — молния поразила мужчин, когда они грузили бананы в авто. В округе Сунамгандж 47-летний мужчина и его 12-летний сын погибли во время рыбалки. 22-летний фермер погиб в округе Нетрокона — когда ударила молния, он пас корову. Ещё один фермер скончался в округе Раджшахи.

По данным неправительственной организации, которая собирает статистику подобных случаев, в мае и июне от ударов молний в Бангладеш умерло 126 человек — 98 мужчин, 21 женщина и семеро несовершеннолетних. Большинство из них погибло во время ловли рыбы и выпаса скота. Кроме того, ещё 53 человека пострадали.

В мае 2016 года от ударов молний в Бангладеш за два дня погиб 81 человек.