Названы самые популярные иномарки в России

Автомобиль KIA Rio возглавил рейтинг самых популярных иномарок в России. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", по итогам первого полугодия его приобрели 47,4 тысячи россиян.

Далее в рейтинге — две модели Hyundai: кроссовер Creta (34,6 тысячи штук) и седан Solaris (30,7 тысячи). В первую пятёрку вошли также Volkswagen Polo (27,8 тысячи) и кроссовер Renault Duster.

Наиболее продаваемыми также признаны лифтбек Skoda Rapid, седаны Renault Logan и Toyota Camry, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.

Ранее эксперты "Автостата" назвали самые популярные марки машин на вторичном авторынке.