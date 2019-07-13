В США 600 тысяч человек собрались освободить инопланетян из Зоны 51

Военная база находится в 133 километрах от Лас-Вегаса, полёты над ней запрещены.

Более 600 тысяч человек в "Фейсбуке" выразили желание пойти на штурм легендарной Зоны 51 в штате Невада, чтобы наконец освободить якобы спрятанных там инопланетян.

Военная база Зона 51 окутана мифами и тайнами. В общественном сознании многими она воспринимается как объект, связанный с изучением инопланетных форм жизни. Лишь в 2013 году власти США признали её существование.

Организаторы штурма создали мероприятие в "Фейсбуке". Около 600 тысяч человек согласились принять в нём участие, ещё 592 тысячи проявили интерес. Дата штурма намечена на 20 сентября.

Зона 51 располагается в 133 километрах от Лас-Вегаса и является удалённым подразделением военно-воздушной базы Эдвардс. Полёты над ней запрещены.