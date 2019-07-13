Гройсман признал невозможность разрыва ж/д сообщения Украины с Россией

При этом речи о возобновлении авиарейсов между странами пока не идёт, добавил украинский премьер.

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией. Как сообщил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман, это связано с тем, что власти имеют транзитные обязательства перед Европейским союзом.

В эфире украинского телеканала "Наш" Гройсман заявил, что вопрос сообщения с Россией является чувствительным. Также он отметил, что речи о возобновлении авиасообщения пока не идёт.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что российско-украинское железнодорожное сообщение прекращается само по себе. Однако 2018 год показал, что поезд Киев — Москва стал самым прибыльным заграничным направлением Украинских железных дорог.