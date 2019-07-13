В Новой Зеландии начали выкупать оружие у населения после бойни в Крайстчерче

Владельцы нелегально купленного оружия также могут его вернуть. Для них предусмотрена амнистия.

Власти Новой Зеландии начали выкуп оружия у населения после терактов в Крайстчерче. Об этом сообщает TVNZ.

На данные мероприятия правительство страны выделило 121 миллион евро. Уже 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих и получили за это около 260 тысяч евро. До конца года планируется ещё примерно 250 подобных акций.

По закону владельцы могут получить 95% закупочной цены. Также оружие могут сдать те, кто приобрёл его нелегально. В этом случае они могут рассчитывать на амнистию.

Как ранее сообщал Лайф, 15 марта вооружённые люди ворвались в мечеть в новозеландском городе Крайстчерч и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. В результате трагедии погибло 50 человек. Вскоре полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта. Суд над ним начнётся в мае 2020 года.