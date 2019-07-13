Проректор ВШЭ на "Территории смыслов" рассказала о взгляде иностранцев на РФ

Проректор НИУ "Высшая школа экономики", кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара поприветствовала участников второй смены молодёжного форума "Территория смыслов" и прочитала вступительную лекцию.

— Вообще, смена "Образование" — одна из моих любимых. Вы очень благодарная аудитория, которая не понаслышке знает о том, как важно воспитание молодого поколения для будущего страны, — отметила она.

Руководитель олимпиады "Я — профессионал" прочитала доклад на тему "Side view, или Взгляд иностранцев на Россию" и рассказала участникам смены о роли стереотипов в современной жизни и о том, что мешает нам "в восприятии других и что мешает другим в восприятии нас".

— Мы все живём в Интернете, и мы все понимаем, что существует масса источников информации. В результате каждый из нас оказывается человеком, способным повлиять на представление о нас, о стране и о том, как мы живём, — пояснила Касамара.

Проректор ВШЭ рассказала о том, как россияне смогли изменить представление о стране во время ЧМ по футболу, как необходимо бороться со стереотипами и о том, что именно ассоциируется у иностранцев с Россией.

В конце своего доклада эксперт пообщалась с участниками второй смены, которыми стали педагоги, студенты педагогических факультетов и люди, которые имеют непосредственное отношение к образованию, и ответила на все интересующие их вопросы.

Полное выступление спикера можно посмотреть на официальном YouTube-канале форума.

Напомним, молодёжный форум "Территория смыслов" проходит в Московской области на озере Сенеж. В мероприятии в качестве экспертов принимают участие экологи, политики, работники сферы IT, учителя и волонтёры со всей страны. Участников форума лично приветствовал президент России Владимир Путин.