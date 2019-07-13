Тренер футбольного клуба "Болонья" рассказал о серьёзной болезни

Несмотря на заболевание, Михайлович не собирается покидать свой пост, который он занял в январе этого года.

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Болонья" Синиша Михайлович рассказал, что болен лейкемией. Об этом сообщает Football Italia.

50-летний сербский наставник объявил об этом на специальной пресс-конференции.

— Когда я узнал об этом, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, а перед глазами проносилась вся жизнь. Но это не были слёзы страха, — сказал Михайлович.

Тренер добавил, что не может дождаться момента, когда пойдёт в больницу и "начнёт бой с болезнью". Несмотря на недуг, Михайлович продолжит работу с "Болоньей". В итальянском клубе он работает с января 2019 года.

Ранее серб тренировал национальную сборную своей страны, "Милан", "Фиорентину" и другие клубы. Большую часть карьеры игрока Михайлович провёл в "Сампдории" и "Лацио" на позиции защитника. Бутсы на гвоздь он повесил в 2006 году в "Интере". Болельщикам Михайлович запомнился как мастер штрафных ударов, за что даже получил прозвище Дальнобойщик.