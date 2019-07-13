В Кузбассе впервые прошёл фестиваль реконструкции об освоении Сибири

Он организован совместно с военно-историческим клубом "Единорог" на средства, полученные по итогам конкурса Фонда президентских грантов.

На территории музея-заповедника "Томская писаница" в Кемеровской области провели первый Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции "Каменная книга". Его посвятили событиям конца семнадцатого века, связанным с освоением Сибири.

Как сообщается в группе музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте", фестиваль начался с торжественного открытия башни Верхотомского острога. После пушечного залпа гости мероприятия стали свидетелями детского и лучного турниров, конных показательных выступлений, поединков и мастер-классов.

В рамках фестиваля выступила томская фолк-группа "Переплут". Главным событием дня стало сражение под стенами Верхотомского острога.

— В августе-сентябре 1679 года киргизский отряд князька Шалдычко и примкнувшие к нему татары совершали набеги на местное население. На помощь осаждённым из Томска была направлена дружина под командованием служилого человека Романа Старкова. Враг был разбит, — пояснили в музее-заповеднике.

Как уточняется на сайте областной администрации, фестиваль продлится до 14 июля. Он организован совместно с военно-историческим клубом "Единорог", получившим на реализацию проекта целевую поддержку по итогам конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году.