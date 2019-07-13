В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр

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Фото © Flickr.com / Photo YourSpace 

Некоторые парламентарии считают, что канцлер злоупотребляет алкоголем, другие думают, что дело в болезни Паркинсона.

Бундестаг требует от канцлера Германии Ангелы Меркель пройти процедуру медицинского осмотра. Об этом сообщил депутат немецкого парламента Пётр Быстрон, чьи слова приводит "Комсомольская правда".

Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) может столкнуться, если болезнь усилится, — сказал Быстрон.

По словам парламентария, в Бундестаге ходят разные предположения о причинах дрожи канцлера: от злоупотребления алкоголем до болезни Паркинсона.

Как ранее писал Лайф, 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель затрясло, как от удара током. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Новый "электрический" приступ настиг немецкого политика 10 июля. В ходе пресс-конференции Меркель заверила, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет, однако в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен она нарушила регламент, прослушав гимн сидя.

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