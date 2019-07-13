В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр

Некоторые парламентарии считают, что канцлер злоупотребляет алкоголем, другие думают, что дело в болезни Паркинсона.

Бундестаг требует от канцлера Германии Ангелы Меркель пройти процедуру медицинского осмотра. Об этом сообщил депутат немецкого парламента Пётр Быстрон, чьи слова приводит "Комсомольская правда".

— Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) может столкнуться, если болезнь усилится, — сказал Быстрон.

По словам парламентария, в Бундестаге ходят разные предположения о причинах дрожи канцлера: от злоупотребления алкоголем до болезни Паркинсона.

Как ранее писал Лайф, 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель затрясло, как от удара током. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Новый "электрический" приступ настиг немецкого политика 10 июля. В ходе пресс-конференции Меркель заверила, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет, однако в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен она нарушила регламент, прослушав гимн сидя.