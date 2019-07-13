Адвокат рассказал о детской травме обвиняемого в убийстве стюардессы

Сам Никита признался в совершении преступления. Он заявил правоохранителям, что задушил подругу из ревности.

Обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой 25-летний Никита Енин в возрасте девяти лет перенёс травму головы. Из-за этого он мог находиться в состоянии аффекта в момент совершения преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката молодого человека Андрея Мишонова.

— На почве ревности, обнаружив переписку в телефоне, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв, который уже повлиял на то, что он не контролировал свои действия, — заявил юрист агентству.

Мишонов уточнил, что его клиент не будет обжаловать свой арест.

Как сообщалось ранее, на территории гостиницы "Внуково-вилладж" было найдено тело девушки. Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова.

В убийстве заподозрили её молодого человека Никиту. 12 июля МВД сообщило о его задержании. Как выяснилось, после совершения преступления Никита два дня прятался в лесу.

Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен. Ему предъявили обвинение в убийстве, он будет находиться под арестом по меньшей мере до 10 сентября. Мать Енина отказывается верить, что сын мог совершить такое преступление. В разговоре с Лайфом женщина заявила, что Никита — ласковый по характеру.