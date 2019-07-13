Макрон объявил о создании во Франции космического командования

Работу новая структура начнёт в сентябре. Её целью станет укрепление космического потенциала страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании в стране большого космического командования в рамках военно-воздушных сил республики. Трансляция его выступления велась на странице в "Твиттере" Елисейского дворца.

Данная мера, по словам Макрона, призвана развить и укрепить космический потенциал Франции. Сама руководящая группа будет сформирована в сентябре.

Осенью прошлого года министр обороны Франции Флоранс Парли потребовала увеличить финансирование военно-космической отрасли. В течение ближайших шести лет расходы на оборону должны вырасти на 2%.