В Киеве националисты вышли на протест к зданию СБУ из-за фильма Стоуна

Акция должна была состояться у здания телеканала "112 Украина", однако в ночь на 13 июля его обстреляли из гранатомёта.

В Киеве националисты устроили протестную акцию у здания украинской Службы безопасности (СБУ) с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", сообщает Hromadske.

По словам корреспондента телеканала, протестующие жгут фаеры, выступая против показа картины.

Первоначально акция должна была пройти у здания телеканала "112 Украина", но в ночь на 13 июля оно было обстреляно из гранатомёта. Лайф публиковал кадры момента обстрела. Из-за этого организаторы приняли решение о переносе акции к стенам СБУ.

Несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу делом о госизмене из-за фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", премьера которого намечена на 16 июля.