В Киеве националисты вышли на протест к зданию СБУ из-за фильма Стоуна

В Киеве националисты устроили протестную акцию у здания украинской Службы безопасности (СБУ) с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", сообщает Hromadske.
По словам корреспондента телеканала, протестующие жгут фаеры, выступая против показа картины.
Первоначально акция должна была пройти у здания телеканала "112 Украина", но в ночь на 13 июля оно было обстреляно из гранатомёта. Лайф публиковал кадры момента обстрела. Из-за этого организаторы приняли решение о переносе акции к стенам СБУ.
Несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу делом о госизмене из-за фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", премьера которого намечена на 16 июля.
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