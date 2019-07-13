Серена Уильямс призналась, что только в могиле перестанет бороться за равенство

Вернувшись на корт после рождения дочери, 37-летняя американка не выиграла ни одного титула.

Американская теннисистка Серена Уильямс жёстко ответила критикам, советующим ей сосредоточиться на теннисе, а не вести звёздный образ жизни и бороться за равенство. Об этом сообщает "Чемпионат".

— День, когда перестану бороться за равенство и за людей, которые похожи на нас с вами, будет днём, когда я окажусь в могиле, — заявила 37-летняя спортсменка.

После рождения дочери Уильямс-младшая не выиграла ни одного турнира. 13 июля она уступила в финале Уимблдона румынке Симоне Халеп за 56 минут.