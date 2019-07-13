В 43-м округе на выборах в Мосгордуму могут не зарегистрировать всех кандидатов

Наиболее распространённая причина вероятного отказа по избирательному округу — предоставление недостоверных подписей.

Всем кандидатам в Московскую государственную Думу по избирательному округу № 43, вероятно, откажут в регистрации. Об этом свидетельствуют данные об итогах проверки подписей.

В частности, среди подписей кандидатов Андрея Соколова и Дмитрия Булыкина специалисты обнаружили более 10% брака. Вероятно, отказ также получит оппозиционер Сергей Митрохин, а также все остальные кандидаты-самовыдвиженцы.

Таким образом, в списке кандидатов, скорее всего, останутся представители парламентских партий (КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР), которым по закону не требуется собирать подписи.

Кроме того, у представителя оппозиции и юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь выявили 725 бракованных подписей, что составляет 14,67% ошибок при допустимом пороге в 10%. Отказано может быть также директору старейшего Ботанического сада России — "Аптекарский огород" — Алексею Ретеюму и музыканту Сергею Троицкому.

Напомним, на выборы в Мосгордуму выдвинули кандидатуры 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16-го числа Мосгоризбирком проверяет подписи избирателей и формирует списки зарегистрированных. На днях Мосгоризбирком объявила, что уже нашла "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.