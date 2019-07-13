Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции России

Сирийские боевики подорвали бомбу на пути российского патруля военной полиции. Об этом на брифинге рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

— 13 июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики совершён дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба — Маараба, — заявил Бакин.

В результате инцидента никто с российской стороны не пострадал, повреждений военной техники не зафиксировано. По предварительной информации, ответственными за подрыв являются боевики незаконных группировок, обостряющих ситуацию на юге Сирии.