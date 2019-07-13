ТЭЦ-27 в Мытищах возобновила работу после пожара

Северная ТЭЦ в подмосковных Мытищах возобновила работу после сильного пожара 11 июля. Об этом сообщает сайт "Мосэнерго".
Отмечается, что после завершения всех работ по ликвидации возгорания было запущено генерирующее оборудование ТЭЦ.
Ранее Лайф сообщал о сильном пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах, который произошёл утром 11 июля. В результате пострадали 13 человек и один погиб. Жертвой ЧП стала вахтёр, которая первой подала сигнал о возгорании. Лайф публиковал кадры возгорания, снятые с дрона, а также видео первых секунд пожара.
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