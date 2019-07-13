Американский журналист предсказал большое будущее в UFC двоюродному брату Хабиба

Эксперт обратил внимание на очередную победу молодого бойца, добытую в стиле действующего чемпиона.

Американский журналист ESPN Бретт Окамото в "Твиттере" лестно отозвался о двоюродном брате чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умаре и заявил, что его ждёт большое будущее в организации.

Эксперт разобрал очередную победу Умара Нурмагомедова, который пока ни разу не проигрывал (в его активе 10 побед) на турнире Gorilla Fighting Championship, где его соперником был украинец Тарас Грицкив.

Окамото отметил, что младший Нурмагомедов одержал победу в стиле Хабиба, выполнив удушающий приём со спины.

— Не удивлюсь, если в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) обратят на него внимание, — добавил Окамото.

Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой 7 сентября в Абу-Даби, ОАЭ, где его соперником станет американец Дастин Пуарье. Дагестанский боец уже начал подготовку к предстоящему матчу.