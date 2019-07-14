СМИ: США планируют объявить о санкциях против Турции на следующей неделе

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Фото © Pixabay

США планируют на следующей неделе объявить о введении санкций против Турции из-за покупки ракетных систем С-400. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа уже определилась с пакетом конкретных мер, которые будут введены. Кроме того, в Вашингтоне намерены дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, что поможет избежать спекуляций на тему о возможной ответственности США за это.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами.

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