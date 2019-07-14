Отремонтировавших "Протон-М" перед пуском специалистов представят к госнаградам

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представит к государственным наградам специалистов, устранивших перед стартом замечания к ракете-носителю. Об этом он сообщил в "Твиттере".

Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам pic.twitter.com/I6y3mwCY8D — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 13, 2019

— Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам, — написал Рогозин.

Напомним, накануне с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М", прямая трансляция пуска велась на сайте "Роскосмоса". Отмечается, что пуск должен был состоятся 21 июня, однако ракету пришлось снимать со страта из-за разрядившейся батареи, после чего пуск назначили на 12 июля, однако он не состоялся из-за некоторых нареканий, подробности которых ведомство не приводит. Таким образом, старт "Протона-М" произошёл в резервный день — 13 июля.