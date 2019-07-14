Глава МИД Ирана: Тегеран продолжит экспортировать нефть при любых условиях

3

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Зариф переговорил по телефону с коллегой из Великобритании и высказался по поводу задержания нефтяного танкера.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с британским коллегой Джереми Хантом пообещал, что Тегеран не прекратит поставки нефти при любых условиях. Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr.

Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре [с Хантом], что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах, — говорится в сообщении.

В вопросе задержания британскими властями в Гибралтаре иранского нефтяного танкера Grace 1 Зариф высказался за немедленное принятие мер по прекращению незаконного захвата судна.

Министр иностранных дел Великобритании назвал диалог с иранским коллегой "конструктивным", отметив, что задержание произошло в связи с направлением движения нефтяного танкера.

Согласно его словам, после проведения надлежащих правовых процедур и получения гарантий, что судно с грузом вновь не отправится в Сирию, Великобритания готова поспособствовать освобождению танкера.

Как ранее писал Лайф, британские военные силы перехватили в Гибралтаре танкер с иранской нефтью для Сирии, в отношении которой Евросоюзом введены санкции, запрещающие все виды контактов и взаимодействий европейского бизнеса с сирийским. После этого экипаж судна отпустили под залог, а танкер все еще остается под арестом британской стороны.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×