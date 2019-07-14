Глава МИД Ирана: Тегеран продолжит экспортировать нефть при любых условиях

Зариф переговорил по телефону с коллегой из Великобритании и высказался по поводу задержания нефтяного танкера.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с британским коллегой Джереми Хантом пообещал, что Тегеран не прекратит поставки нефти при любых условиях. Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr.

— Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре [с Хантом], что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах, — говорится в сообщении.

В вопросе задержания британскими властями в Гибралтаре иранского нефтяного танкера Grace 1 Зариф высказался за немедленное принятие мер по прекращению незаконного захвата судна.

Министр иностранных дел Великобритании назвал диалог с иранским коллегой "конструктивным", отметив, что задержание произошло в связи с направлением движения нефтяного танкера.

Согласно его словам, после проведения надлежащих правовых процедур и получения гарантий, что судно с грузом вновь не отправится в Сирию, Великобритания готова поспособствовать освобождению танкера.

Как ранее писал Лайф, британские военные силы перехватили в Гибралтаре танкер с иранской нефтью для Сирии, в отношении которой Евросоюзом введены санкции, запрещающие все виды контактов и взаимодействий европейского бизнеса с сирийским. После этого экипаж судна отпустили под залог, а танкер все еще остается под арестом британской стороны.