Во французском городе Биарриц прошла акция протеста из-за саммита G7

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Фото © Twitter / G7 EZ‏

Порядка тысячи человек поучаствовали в акции протеста в Биаррице, выступив против саммита G7, планировавшегося в этом городе 24–26 августа. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Альтерглобалисты, экологи, представители профсоюзов, а также движения "жёлтых жилетов" спокойно прошествовали по главным улицам города к побережью. Манифестанты выступали с плакатами "Саммиту G7 — нет!" и "Полиция повсюду — правосудия нигде".

Акция прошла мирно, без задержаний. Порядок в Биаррице обеспечивали усиленные полицейские отряды.

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