Во французском городе Биарриц прошла акция протеста из-за саммита G7

Порядка тысячи человек поучаствовали в акции протеста в Биаррице, выступив против саммита G7, планировавшегося в этом городе 24–26 августа. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

📢Más de mil personas nos hemos reunido hoy en las calles de Miarritze/Biarritz para luchar contra el G7 y a favor de otro mundo.



📌Del 19 al 24 de agosto nos reuniremos en Hendaia-Irun, para decirles que no a los dirigentes del G7 construyendo alternativas.#G7No #G7Ez pic.twitter.com/PONj75eYKx — G7 EZ (@G7ezplataforma) July 13, 2019

Альтерглобалисты, экологи, представители профсоюзов, а также движения "жёлтых жилетов" спокойно прошествовали по главным улицам города к побережью. Манифестанты выступали с плакатами "Саммиту G7 — нет!" и "Полиция повсюду — правосудия нигде".

Акция прошла мирно, без задержаний. Порядок в Биаррице обеспечивали усиленные полицейские отряды.